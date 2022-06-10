تعرف على الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية في الدوري السعودي للمحترفين قبل سوق الانتقالات الصيفية 2022.

لا يتوقف الدوري السعودي بجميع درجاته في السنوات الأخيرة عن التطور، سواءً خلال الموسم أو بعد انتهائه وتحديدًا في فترات سوق الانتقالات الصيفية والشتوية.

استحدثت وزارة الرياضة السعودية العام الماضي شهادة الكفاءة المالية، والتي يحصل عليها كل فريق قبل مقدرته على إضافة أي لاعب في قائمته، حتى وإن نجح في ضمه في الميركاتو.

بداية العمل بشهادة الكفاءة المالية كان في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وهنا ينقل لك جول كل ما تريد معرفته عن شهادة الكفاءة المالية، وما هي الأندية التي حصلت عليها قبل ميركاتو صيف 2022؟

ما هي شهادة الكفاءة المالية؟ وما تأثيرها على سوق الانتقالات السعودي؟

ما هي شهادة الكفاءة المالية؟

الكفاءة المالية هي لائحة اعتمدها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر 2020.

في البداية، تم تكوين لجنة الكفاءة المالية، وهي لجنة فرعية تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ، كذلك ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.

تمنح شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، حتى تتمكن من إضافة لاعبين جدد إلى قائمتها.

هذه الالتزامات تتمثل في جميع الأموال المستحقة على النادي، من مرتبات للموظفين وجميع العاملين في النادي، ومستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى، والهدف هو حماية الأندية من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ما هي الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية 2022؟

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في 8 يونيو 2022 عن الالتزامات المالية المستحقة على جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين حتى 31 مارس 2022، وحددت 21 أغسطس 2022 كآخر موعد لسداد هذه المبالغ.

حصلت 4 أندية فقط على شهادة الكفاءة المالية قبل سوق الانتقالات الصيفية 2022 هي الهلال والفيصلي والفتح وأبها.

📊 لجنة الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحدد يوم 21 أغسطس 2022م كآخر موعد للوفاء بها pic.twitter.com/8qkaeTODPF — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 8, 2022

ما هي الديون المستحقة على أندية الدوري السعودي للمحترفين؟

إجمالي المبالغ المستحقة على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يتخطى 276 مليون ريال سعودي، ويأتي على رأس قائمة الأندية المديونة الأهلي والاتحاد والنصر والشباب.