ما هو موقف النصر؟ .. الهلال والاتحاد الأكثر استفادة من التحكيم الموسم الماضي

الفيحاء الفريق الوحيد الذي لم يستفد من التحكيم

أجرت قناة 24 الرياضية السعودية تقريرًا حول الفرق المستفيدة والمتضررة من التحكيم خلال الموسم الأخير من الدوري السعودي بناءً على الحالات التي رصدتها دائرة التحكيم وحللتها على مدار الموسم.

دائرة التحكيم اعتادت بعد كل جولة من الدوري السعودي رصد وتحليل الحالات التحكيمية الجدلية وإظهار مدى صحة أو خطأ قرارات الحكام، وقد جمعت القناة الرياضية تلك الحالات لتُظهر الفرق الأكثر استفادة أو ضررًا من قرارات الحكام.

الهلال والاتحاد الأكثر استفادة من التحكيم، أين النصر؟

التقرير الذي بُث في حلقة الأمس من برنامج الحصاد الرياضي أظهر أن الاتحاد والهلال والفتح هم الأكثر استفادة من قرارات التحكيم خلال الموسم الأخير من الدوري السعودي، برصيد 7 مرات لكل منهم.

فيما جاء النصر والتعاون في المركز الثاني بـ5 مرات، وأظهرت صورة نشرها تويتر القناة أن الأهلي والشباب لم يستفيدا سوى مرتين من أخطاء الحكام، فيما الباطن مرة واحدة.

فريق وحيد لم يستفد من التحكيم أبدًا خلال الموسم الماضي وهو الفيحاء.

من هو الفريق الأكثر تضررًا من التحكيم؟

بالانتقال للمتضرر الأكبر من التحكيم في الدوري السعودي 2021-20222 فقد كان التعاون بـ7 مرات، وقد كاد الفريق أن يدفع ثمن ذلك بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لولا أن استطاع إنقاذ نفسه في الجولات الأخيرة.

النصر هو الثاني على القائمة بـ5 مرات، ومعه الفيصلي وأبها بنفس الرصيد، وجاء الهلال ضمن 5 أندية تضررت 4 مرات من التحكيم، فيما تضرر كل من الأهلي والاتحاد مرة واحدة.