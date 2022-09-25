ما هو عدد أهداف توماس مولر مع ألمانيا؟ سجل نجم المانشافت في كأس العالم، اليورو، والوديات

ليس مولر فقط من أكثر الهدافين خطورة في عالم كرة القدم، ولكن من أكثرهم تقديماً للتمريرات الحاسمة، وكل ذلك وهو ليس بمهاجم صريح، لذا يعد إنجازاً، وخصوصاً أنه الهداف الحالي للاعبين النشطين لكأس العالم.
منذ هدفه الأول في 2010 ضد أستراليا في المونديال، وبعدها مباشرة سجل هدفين في إنجلترا بنفس البطولة، ومن يومها لم يتوقف، ومن ضمن بطولاته التي جاءت بفضل الأهداف تلك مونديال 2014، فكم هدف سجل مولر مع ألمانيا؟
إجمالي مولر مع ألمانيا
البطولة
المباريات
الأهداف
كأس العالم
16
10
اليورو
15
0
تصفيات كأس العالم
23
12
تصفيات اليورو
19
12
دوري الأمم الأوروبية
9
1
وديات
35
9
117
44
كم عدد أهداف مولر في كأس العالم؟
النسخة
المباريات
الاهداف
2010
7
5
2014
7
5
2018
3
0
2022
17
10
سجل مولر في اليورو
النسخة
المباريات
الأهداف
2012
5
0
2016
6
0
2020
4
0
15
0
أهداف تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
2014
4
2018
5
2022
3
12
سجل مولر في الوديات
المباراة
الأهداف
35
9
سجل هاتريك مولر
المباراة
الأهداف
البطولة
Date
ألمانيا 4-0 البرتغال
3
2014 كأس العالم
June 16, 2014
خصوم مولر المفضلين
الفريق
الأهداف
كازخستان
4
البرتغال
3
إنجلترا
2
إسكتلندا
2
جبل طارق
2
تشيكيا
2
|ليختنشتاين
2
النرويج
2
آخر تحديث 19 سبتمبر
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