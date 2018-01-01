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ما هو سر احتفال والكوت المؤثر بهدفه في شباك توتنهام؟

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ثيو والكوت أثار حيرة الكثير من متابعي مباراة إيفرتون وتوتنهام بطريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أثار ثيو والكوت حيرة المتابعين لمباراة إيفرتون وتوتنهام بطريقة احتفاله الحزينة بهدفه في شباك السبيرز، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الضيوف بسداسية مقابل هدفين.

اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا كشف بعد المباراة عن سر احتفاله لقناة سكاي سبورت، وأن إشارته للسماء ودموعه كانت لتذكره جده، الذي رحل عنه هذا الأسبوع عن عمر 92 عامًا.

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جو والكوت جد اللاعب ثيو والكوت كان أحد من خدموا في سلاح الطيران بالمملكة المتحدة، وحصل على وسام الاستحقاق من القصر الملكي تكريمًا لما قدمه من خدمات للوطن عام 2006.

وكان النجم الإنجليزي ثيو والكوت قد نشر صورة عبر حسابه الخاص على انستجرام مع جده، معربًا فيها عن حزنه على رحيله.

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