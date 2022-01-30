ما هو سجل مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية؟ وما هو أفضل إنجاز له؟

يستعد الأهلي المصري للمشاركة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية، ليعزز بذلك مكانته كثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2021، بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن توج باللقب على حساب نادي كايزر تشفيز الجنوب إفريقي.

وتقام النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير 2022، بمشاركة سبعة أندية من ست قارات.

كما تحمل النسخة الحالية من كأس العالم للأندية رقمًا مميزًا للغاية، بالنظر إلى مشاركة ثلاثة أندية عربية في البطولة، هي الأهلي، والهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي.

ويعد الأهلي واحدًا من بين الضيوف المعتادين على كأس العالم للأندية، منذ ظهر للمرة الأولى في عام 2005، وها هو يستعد لتسجيل مشاركته السابعة في البطولة.

وفي التقرير التالي، يأخذكم "جول GOAL" للتعرف على سجل مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأفضل إنجاز لفريق "القلعة الحمراء" في البطولة.

ما هو تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، وحينها لعب مباراتين، الأولى في ربع النهائي أمام الاتحاد السعودي، وخسرها بهدف دون رد، ثم أمام سيدني الأسترالي وخسر أيضًا بنتيجة 2-1، ليحتل المركز السادس.

وعاد الأهلي إلى البطولة في العام التالي مباشرة، وهذه المرة نجح في تسجيل أفضل مشاركة له في تاريخه بالبطولة، حين حصد المركز الثالث.

الأهلي بدأ مشواره في نسخة 2006 من كأس العالم للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ونجح في مباراة المركز الثالث في الفوز على أميركا المكسيكي بهدفين لهدف ليتوج بالميدالية البرونزية.

وبعد عام واحد من الانقطاع، شارك الأهلي في نسخة 2008 من مونديال الأندية، لكنها كانت مشاركة مخيبة، بعد أن احتل المركز السادس، حيث خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2 في ربع النهائي، ثم أمام أديلايد يونايتد الأسترالي بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الخامس.

انقطع الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية حتى عام 2012، وحينها تمكن من الفوز على هيروشيما الياباني في ربع النهائي بنتيجة 2-1، لكنه خسر في نصف النهائي ضد كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف، وسقط أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين دون رد.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الأهلي عاد إلى كأس العالم للأندية في نسخة 2013، لكنها كانت مشاركة مخيبة للغاية، بعد أن خسر في ربع النهائي أمام جوانجزو الصيني بهدفين دون رد، ثم في مباراة تحديد المركز الخامس خسر أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 5-1.

مشاركة الأهلي الأخيرة في مونديال الأندية كانت في 2020، وحينها فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد في ربع النهائي، لكنه سقط أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، ونجح في حصد الميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

مباريات فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه 15 4 1 10 12 24

ما هو أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية؟

حقق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، الأولى في 2006 والثانية في 2020، كما حقق المركز الرابع مرة واحدة في 2012.

ويطمح الأهلي في النسخة المقبلة إلى تحقيق إنجاز أفضل، ومعادلة أفضل إنجاز عربي في البطولة، والذي حققه نادي الرجاء المغربي بحصد الميدالية الفضية في نسخة 2013.

مراكز الأهلي خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية

