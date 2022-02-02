ما هو ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ؟

ندى الشافعي
Getty Images

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ، وما هو ترتيب رونالدو وميسي بينهم؟ ومن هو الهداف التاريخي للمونديال؟

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.

يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.

يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.

اختيارات المحررين

لا تقتصر المنافسة في المونديال على الأندية فقط، فهناك منافسة أخرى تكون بين اللاعبين على الجوائز الفردية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ، ومن هو الهداف التاريخي للبطولة؟

إخفاقات ونقطتان مضيئتان .. ماذا تُخبئ الإمارات للأهلي والهلال في مونديال الأندية 2021؟

من هو هداف كأس العالم للأندية؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف كأس العالم للأندية، حيث أحرز 7 أهداف في 3 مشاركات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

في المركز الثاني يتواجد جاريث بيل لاعب الملكي بـ6 أهداف، فيما يقع ليونيل ميسي في المركز الثالث مناصفةً مع لويس سواريز وسيزار ديلجادو بـ5 أهدافٍ لكلٍ منهم.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ

الترتيباللاعبعدد الأهدافعدد المبارياتمعدل الأهداف في المباراة
1كريستيانو رونالدو780.88
2جاريث بيل661.00
=3لويس سواريز522.50
=3ليونيل ميسي551.00
=3سيزار ديلجادو560.83
=6دينيلسون431.33
=6تسوكاسا شيوتاني490.44
=6محمد أبو تريكة4110.36
=9رافائيل بوري321..50
=9حمدو الهوني321.50
=9واين روني321.50

=9

نيكولاس أنيلكا

3

3

1.00

=9

بغداد بونجاح

3

3

1.00

=9

أندريه بيير جينياك

3

3

1.00

=9

ماوريسيو مولينا

3

3

1.00

=9

واشنطن

3

3

1.00

=9

روماريو

3

4

0.75

=9

رونالدينيو

3

4

0.75

=9

فلافيو

3

6

0.50

=9

هيساتو ساتو

3

6

0.50

=9

كريم بنزيما

3

8

0.38

=9

سيرخيو راموس

3

8

0.38