ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وكم يبعد صلاح عن الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ والذي هو آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التى أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريميرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب وبشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي بشكلٍ خاص لتواجد محمد صلاح به، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وهل صلاح قريب منه أم بعيد؟ هذا ما سنتعرف عليه.

كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

من هم الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريميرليج.

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 هدفًا في 494 مباراة، وفرانك لامبارد في المركز الخامس بـ177 هدفًا في 609 مباراة.

وفي المركز السادس تيري هنري برصيد 175 هدفًا في 258 مباراة، مايكل أوين 150 هدفًا 326 مباراة، هاري كين في المركز السابع 166 هدفًا، ستيفن جيرارد 120 هدفًا في 504 مباراة في المركز 18.

الترتيب اللاعب الأهداف 1 آلان شيرر 260 2 واين روني 208 3 أندي كول 187 4 سيرخيو أجويرو 184 5 فرانك لامبارد 177 6 تيري هنري 175 7 هاري كين 166 8 روبي فاولر 163 9 جيرمان ديفو 162 10 مايكل أوين 150 11 ليس فيرديناند 149 12 تيدي شيرنجهام 146 13 روبين فان بيرسي 144 14 جيمي هاسلباينك 127 15 روبي كين 126 =16 نيكولاس أنيلكا 125 =16 جيمي فاردي 125 18 دوايت يورك 123 19 ستيفن جيرارد 120 20 روميلو لوكاكو 116 21 إيان رايت 113 =22 إيميل هيسكي 111 =22 ديون دبلن 111 24 ريان جيجز 109 =25 محمد صلاح 107 =25 بول سكولز 107 =27 بيتر كراوتش 106 =27 دارين بينت 106 29 ديدييه دروجبا 104 30 ماتيو لو تيسيي 101

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ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

يحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره روبي فاولر بـ 128 هدفًا، ويأتي الفرعون المصري في المركز الـ 29 في الترتيب العام للهدافين في البريميرليج.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 105 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 107 هدفًا.