ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة....

دائمًا ما تتسم مباريات برشلونة وبايرن ميونخ، في البطولات الأوروبية المختلفة بالإثارة والحماس، ويكون من الصعب التكهن بنتيجتها مهما كانت ظروف الفريقين.

وفي السنوات الأخيرة اشتهرت مباريات الفريقين بالقوة، خاصة عقب المباراة الشهيرة في دوري أبطال أوروبا 2020، والتي حسمها الفريق البافاري بثمانية أهداف.

ولم يقتصر تاريخ مباريات الفريقين، على مباريات دوري أبطال أوروبا، بل جمعتهما العديد من المباريات في البطولات المختلفة.

ما تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في البطولات المختلفة؟

سبق وأن التقى برشلونة مع بايرن ميونخ في 13 مباراة عبر البطولات المختلفة، نجح الفريق البافاري في الفوز بتسع مباريات منهم، بينما فاز البلوجرانا في اثنين، وانتهت مباراتين بالتعادل.

وتمكن بايرن ميونخ من هز شباك برشلونة في 32 مباراة، بينما سجل برشلونة 16 هدفًا في شباك الفريق البافاري.

ما تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تواجه الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، خلال 11 مباراة فاز بايرن ميونخ في 8 منهم، بينما فاز برشلونة في اثنين، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وبدأ صراع الفريقين في بطولة ذات الإذنين في مجموعات نسخة 1999 من البطولة، من دور المجموعات، وكان اللقاء الأول على استاد ميونخ الأوليمبي وحينها فاز الفريق البافاري بهدف دون رد، وكان الرد من برشلونة على ملعب كامب نو بفوز بهدفين مقابل هدف.

وكان يوم 14 أغسطس 2020، هو اليوم الأبرز في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ التقى الفريقان على ملعب دا لوز، في البرتغال لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

ونجح بايرن ميونخ في حسم المباراة لصالحه بأكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين، بثمانية أهداف لهدفين، في واحدة من أكبر هزائم الفريق الكتالوني عبر التاريخ.

المناسبة المباراة النتيجة نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996 بايرن ميونخ - برشلونة 2-2 نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996 برشلونة - بايرن ميونخ 1-2 مجموعات دوري أبطال أوروبا 1999 بايرن ميونخ - برشلونة 0-1 مجموعات دوري أبطال أوروبا 1999 برشلونة - بايرن ميونخ 1-2 ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 برشلونة - بايرن ميونخ 0-4 ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 بايرن ميونخ - برشلونة 1-1 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 بايرن ميونخ - برشلونة 0-4 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 برشلونة - بايرن ميونخ 3-0 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 برشلونة - بايرن ميونخ 0-3 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 بايرن ميونخ - برشلونة 2-3 ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بايرن ميونخ - برشلونة 2-8 مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 برشلونة - بايرن ميونخ 3-0 مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 بايرن ميونخ - برشلونة 0-3

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