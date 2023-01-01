ما هو تاريخ مشاركات العراق في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول أسود الرافدين على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يستعد منتخب العراق لظهور جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي ينظمها على أرضه خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

العراق يعد من أنجح المنتخبات العربية والخليجية، إذ يعد الأكثر فوزًا ببطولة كأس العرب كما حقق كأس الخليج في ثلاث مناسبات مختلفة، وفاز بكأس آسيا مرة واحدة في تاريخه.

ويحاول أسود الرافدين استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد اللقب الغائب عن خزانة النادي منذ 34 عامًا، وجلب أول بطولة منذ 2007.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة منتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي؟

اعتاد منتخب العراق على التواجد في بطولة كأس الخليج بصورة مستمرة، لكن تم منعه من المشاركة في الفترة من 1992 حتى 2003 وذلك بسبب حرب الخليج.

كم لم يشارك المنتخب العراقي في أول ثلاث نسخ وكان أول ظهور له عام 1976، كما انسحبت من نسخ 1982 و1990.

وإجمالًا، تواجدت العراق في 14 نسخة في كأس الخليج.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها منتخب العراق؟

كان أول مشاركة للمنتخب العراقي في كأس الخليج عام 1976 ولكنّه لم يحقق اللقب سوى بعد ذلك بثلاث سنوات وتحديدًا في 1979.

وتناوبت العراق والكويت على الفوز باللقب حتى حتى 1992 حينما فازت قطر بالبطولة.

ما هو عدد ألقاب منتخب العراق في كأس الخليج العربي؟

أحرز منتخب العراق بطولة كأس الخليج في ثلاث مناسبات، كثاني أكثر بلد تفوز باللقب بعد الكويت وبالتساوي مع السعودية وقطر.