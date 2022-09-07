ما هو النطق الصحيح لاسم كفاراتسخيليا؟ لاعب نابولي الذي سحق ليفربول

يمثل نطق اسم خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي أحد الألغاز المحيرة في عالم كرة القدم، إلا أن اللاعب كشف بنفسه عن الطريقة المثالية لنطق اسمه.

أثار الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي عاصفة الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى الفريق في بداية موسم 2022-23، حيث يعد النجم الأبرز في "سيري آ" منذ بداية الموسم.

لكن تألق كفاراتسخيليا لم يقتصر فقط على الدوري الإيطالي، بل امتد إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شارك اللاعب للمرة الأولى مع نابولي في البطولة مساء الأربعاء.

نابولي استضاف ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء على ملعب "دييجو مارادونا"، وساعد فريقه على الفوز بنتيجة 4-1.

كفاراتسخيليا أذاق دفاع ليفربول ألوانًا من العذاب، وخاصة المدافع الإنجليزي جو جوميز، الذي خرج بين الشوطين بسبب أداء النجم الجورجي.

وصنع كفاراتسخيليا هدفًا من رباعية فريقه في المباراة، وخرج في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، والنتيجة تشير إلى تقدم فريقه بنتيجة 4-1.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على النطق الصحيح للنجم الجورجي المتألق بشدة مع نادي نابولي في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ما هو النطق الصحيح لاسم Khvicha Kvaratskhelia؟

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خرجت عدة تقارير تفيد بأن لاعبي نابولي عانوا من صعوبة كبرى في نطق اسم الدولي الجورجي، لدرجة أنهم اختصروه إلى "كفارا".

النجم الجورجي خرج في مقطع فيديو كوميدي قصير وهو يعترف بصعوبة نطق اسمه، وليعرف المشاهدين على الطريقة الصحيحة للنطق.

وقال الدولي الجورجي: "أهلا بكم، من الصعب نطق اسمي، ولكن أريد مساعدتكم فيه".

وبعد أن كتب اللاعب اسمه باللغة الجورجية واللغة الإنجليزية، قال: "يمكنكم أن تنادوني كفارا، لكن اسمي هو خفيتشا كفاراتسخيليا".