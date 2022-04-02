ما هو السبب الحقيقي وراء غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة لسيتر سيتي؟

غاب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي اليوم وذلك بداعي الإصابة.

حيث أن فريق الشياطين الحمر قد تعادل في مباراة مثيرة أمام نادي الذئاب في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدرب الألماني رالف رانجنيك في أمس الحاجة لوجود الدون في قائمة فريقه اليوم، لكن مراده لم يتحقق مما صعب عليه اللقاء.

فبجانب غياب الدون، يغيب أيضًا المهاجم إدينسون كافاني بعد إصابة لاعب منتخب أوروجواي الدولي هذا الأسبوع.

وتحدث رالف عن غياب رونالدو عن مواجهة الذئاب التي تؤثر على ترتيب الفريق في المنافسة على التواجد في المربع الذهبي.

حيث قال لـ "MUTV": "كان يعاني من بعض الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا قبل التدريب أمس، ولم يشعر بأنه بحالة جيدة بما يكفي للتدريب".

وواصل: "أرسلنا طبيبا إلى منزله هذا الصباح للتحقق مما إذا كان يشعر بتحسن لكنه لم يكن كذلك، لذلك فهو ليس في التشكيلة الأساسية كما كان من المفترض أن يكون".

ولذلك غاب رونالدو ليضع المدرب رانجنيك في مأزق، حيث اضطر إلى إشراك برونو فيرنانديز في مركز المهاجم وبوجبا في صانع الألعاب وذلك لتعويض الدون.

جدير بالذكر أن رونالدو لديه حتى الآن 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا..

جول إنسايدر | فالفيردي .. مدرب برشلونة الذي طارده الفشل فأصبح فنانًا حالمًا!

تأثير الصيام ومشاهدته أصبحت مؤلمة .. ردود الأفعال على صلاح أمام واتفورد

لابورتا يلمح بعودة ميسي، وعن هالاند: برشلونة أكبر من أي لاعب!