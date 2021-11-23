لا شك أن القارة الآسيوية أصبحت في السنوات الأخيرة من العلامات المضيئة في كرة القدم، خاصةً ببطولتها التاريخية دوري أبطال آسيا.

ينافس في البطولة الآسيوية أفضل الفرق في القارة الصفراء، لا سيما فرقنا العربية وعلى رأسها الهلال والنصر من السعودية والسد والدحيل من قطر وكبار الدوري الإماراتي.

منذ سنوات عانت الكرة العربية بقوة في البطولة، لكن المعاناة انتهت أخيرًا على يد نادي الهلال الذي وصل لنهائيين في النسخ الثلاث الأخيرة.

الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021: مباشر لحظة بلحظة

لم يتوقف إبهار الهلال عند ذلك، ففي نهائي دوري أبطال آسيا 2021، سجل ناصر الدوسري من الأسرع في تاريخ البطولة.

ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا؟

هدف ناصر الدوسري ليس الأسرع في تاريخ دوري أبطال آسيا، فهذا اللقب مسجل باسم سيباستيان سوريا لاعب لخويا، والذي سجله في شباك باختاكور في 2013 بعد مرور 9 ثوانٍ فقط من المباراة.

يأتي في المركز الثاني هدف هتان باهبري في شباك العين في 2019، والذي جاء بعد 14 ثانية فقط، أي بفارق ثانية واحدة فقط عن هدف ناصر الدوسري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ما ترتيب هدف ناصر الدوسري بين الأسرع في آسيا؟

جاء هدف ناصر الدوسري في مباراة الهلال وبوهانج في الدقيقة الأولى، وتحديدًا في الثانية 15.

باغت الدوسري الجميع في هذا الوقت المبكر، وأرسل قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.

15 - ناصر الدوسري يسجّل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية بدوري أبطال آسيا (15 ثانية) - وهو أسرع هدف يسجّل بالأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة. — OptaArabi (@OptaArabi) November 23, 2021