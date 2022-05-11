ما قيمة صفقة هالاند إلى مانشستر سيتي؟ وما هو راتبه؟

بعد فترة طويلة من التكهنات بشأن مصير النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، كشف نادي مانشستر سيتي عن توصله لاتفاق للتعاقد مع اللاعب.

هالاند يعد واحدًا من أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية حاليًا، وتثبت الأرقام التي حققها في مسيرته أنه قد يكون القطعة الناقصة في فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي نجح في الظفر بخدمات هالاند بعد فترة من الصراع على توقيعه مع نادي ريال مدريد الإسباني، لكن انسحاب الفريق الملكي من السباق، فتح الباب أمام تحرك بطل الدوري الإنجليزي لإنهاء الصفقة لصالحه.

وللإعلان عن اقترابه من ضم اللاعب، نشر مانشستر سيتي بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع المهاجم إرلينج هالاند في 1 يوليو 2022".

وأضاف: "تظل عملية التعاقد خاضعة لاتفاق النادي النهائي مع اللاعب".

يُمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد توصُّلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ابتداءً من يوم 1 يوليو 2022.



تظل عملية التعاقد خاضعة لاتفاق النادي النهائي مع اللاعب. pic.twitter.com/534dFMNVw0 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 10, 2022

صفقة هالاند أثارت الكثير من الجدل طوال الفترة الماضية خاصة بسبب قيمتها والعمولات التي سيحصل عليها والد هالاند وشركة الوكالة التي تمثله.

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وفي التقرير التالي يأخذكم "جول GOAL" في جولة للتعرف على قيمة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي، وراتب اللاعب، وكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

ما هي قيمة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي؟

لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن الأرقام الخاصة بصفقة انتقال إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.

لكن التقارير الصحفية تشير إلى أن مانشستر سيتي سيقوم بدفع الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، والذي تبلغ قيمته 75 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو في صورة مكافآت للنادي الألماني.

لكن نادي بوروسيا دورتموند من جانبه نشر تحديًا رسميًا على موقعه على الإنترنت، مشيرًا إلى أن الصفقة ستمنح النادي تأثيرًا إيجابيًا للسنة المالية 2022-23.

وجاء في البيان: "اللاعب إرلينج هالاند على وشك الانتقال إلى مانشستر سيتي، بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق مبدئي".

وأضاف: "لا يزال يتعين تنسيق التفاصيل التعاقدية وتوثيقها، كما أن تنفيذ الصفقة يخضع أيضًا للمعالجة المناسبة، وفي الوقت المناسب وقفًأ لأحكام نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الانتقالات".

وتابع: "مع إتمام الصفقة، تتوقع الإدارة تأثيرًا إيجابيًا على أرقام الأرباح الرئيسية للسنة المالية 2022-23 في حدود 35 إلى 40 مليون يورو".

واختتم البيان: "بسبب فتح نافذة الانتقالات في 1 يوليو 2022، فإن الصفقة لن تدخل أعمال الانتقالات في السنة المالية 2021-22 ولكن في السنة المالية 2022-23".

بيان بوروسيا دورتموند يؤكد أن النادي سيحصل على مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو في الأول من يوليو 2022، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام المتداولة عن الصفقة.

لكن من الممكن أن يكون مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند على دفع قيمة الصفقة على عدة سنوات كما أصبح الحال مؤخرًا.

ما هو راتب هالاند مع مانشستر سيتي؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هالاند سيحصل على 40 مليون يورو سنويًا مع مانشستر سيتي، وأن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد إلى خمس سنوات.

هذه القيمة الهائلة ستجعل هالاند صاحب أعلى أجر في الدوري الإنجليزي، وأحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.

وهذا يعني أن هالاند سيحصل على 200 مليون يورو خلال مدة عقده مع مانشستر سيتي، دون احتساب المكافآت المتضمنة في عقده مع النادي.

ما هو رقم قميص هالاند مع مانشستر سيتي؟

مع ارتدائه القميص رقم تسعة في بوروسيا دورتموند، فإن هالاند بالتأكيد سيحاول ارتداء الرقم نفسه مع مانشستر سيتي.

لكن الأزمة في أن ذلك الرقم ينتمى الآن إلى البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، كما أن الرقم 10 يرتديه الإنجليزي جاك جريليش.

وبالنظر إلى الأرقام الشاغرة في قائمة مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، فإن هالاند قد يرتدي القميص رقم 12 أو 15 أو 18.

بالطبع قد يتغير ذلك إذا تمكن مانشستر سيتي من إقناع أحد لاعبيه بالتخلي عن رقم قميصه لصالح النرويجي الدولي.

ما هي قيمة العمولات في صفقة هالاند؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرًا مطولًا عن تفاصيل صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن والد هالاند سيحصل على عمولة تصل إلى 30 مليون يورو.

فيما ستحصل الوكالة التي تدير أعمال النرويجي الدولي على 50 مليون يورو أخرى.

ما هي ردود الفعل على انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي؟

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أكد أنه غير مصرح له بالحديث عن انتقال هالاند إلى فريقه في الوقت الحالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده جوارديولا قبل مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي قال جوارديولا: "بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي أكدا لي أنه ليس مسموحًا لي بالحديث حتى يتم الانتهاء تمامًا من الصفقة والإجراءات القانونية".

وأضاف جوارديولا: "سيكون لدينا وقت للحديث، ولكن ليس لأنني لا أريد الآن".

فيما لم يقم هالاند بأي تحديث عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على الصفقة.

ويعود آخر منشور له على موقع "إنستجرام" إلى أسبوع، لنعي مينو رايولا وكيل أعماله الراحل، كما لم يغير بياناته الشخصية التي تقول إنه لاعب في بوروسيا دورتموند.

أما على موقع "تويتر" فإن آخر منشور لهالاند أيضًا كان مخصصًا لنعي رايولا، كما أن بياناته لم تتغير أيضًا.