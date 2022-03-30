ما قصة "سيف الحظ" الذي أهّل كندا إلى كأس العالم 2022؟

بعد أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986، يبدو أن كندا تمر بطفرة كروية في هذه الأيام، ولكن هناك أشياء خارج كرة القدم تميز الجيل الحالي للمنتخب الكندي الذي يدربه جون هيردمان.



كندا التي تصدرت ترتيب تصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم، تم الكشف عن طقس غريب تقوم به بعثتها في كل ترحال خارج الديار.



درع وسيف

منتخب كندا لا يسافر خارج البلاد إلا وهو يحمل سيفًا محفورًا عليه عبارة "قطر 2022" وأصبح الأمر مدعاة للتفاؤل بالنسبة للمدرب هيردمان.

يقول مدرب منتخب كندا عما أسماه "رمز الفريق": "هذا السيف يرمز إلى مفهوم كندا الجديدة، قلت للاعبين إن كندا دائما لديها درع، هذه المرة صنعنا سيفًا نقش عليه عبارة (لا تخف من شيء)" وذلك بعد الفوز على جامايكا 4-0 في التصفيات.



تميمة الحظ

السيف المحفور عليه عبارة "قطر 2022" بشكل واضح إلى جانب الكتابة اللاتينية التي أشار إليها هيردمان، صودر الأسبوع الماضي في كوستاريكا حينما واجهت كندا في التصفيات، ومن غير "سيف الحظ" ذاك، خسرت كندا فعلا بنتيجة 1-0.

تكبدت كندا هزيمتها الوحيدة في التصفيات من دون هذا السيف، ولذلك كان من البديهي أن يتفاءل اللاعبون والمدير الفني بحمله في كل سفر خارج البلاد.



يؤكد هيردمان: "هذه هي الروح التي نريد اللعب بها، ندخل إلى كل مكان ونحن نشير إلى أننا سنمتلك أرضهم التي تكون جزءا من كندا الجديدة".

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