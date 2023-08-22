"ما فعلتموه لا يليق!" .. نجم النصر ينتقد الجماهير بعد ريمونتادا شباب الأهلي

الأمور ليست على ما يرام بين النصر وجماهيره..

منحت ريمونتادا النصر السعودي الليلة أمام شباب الأهلي الإماراتي، الفرصة للبعض لانتقادات الجماهير، التي احتشدت داخل مدرجات مرسول بارك لدعم العالمي.

العالمي نجح في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا بالفوز بريمونتادا تاريخية أمام الفريق الإماراتي بنتيجة 4-2، إذ سجل العالمي هدفه الثاني في الدقيقة 88 وواصل بعده بالهدف الثالث والرابع.

سلطان الغنام؛ ظهير النصر الأيمن، وصاحب هدف فريقه الثاني، خرج عقب اللقاء لانتقاد الجماهير، موجهًا اللوم لها كونها أطلقت صافرات الاستهجان تجاه البعض كالمدافع عبد الإله العمري.

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وقال الغنام، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب اللقاء: "أتمنى من جمهورنا أن يشجعنا، اللاعب يحمل شعار النادي، لذلك أتمنى منهم تشجيعه، ما شاهدنا بحدث تجاه بعض اللاعبين، لا يليق بنا، أتمنى وقوف الجمهور معنا، من يحضر للملعب، عليه تشجيع الفريق، فكما شاهد الجميع، خطفنا الفوز في الشوط الثاني".

وحول اللقاء ومستوى فريقه به، علق ظهير العالمي: "لم نكن مضغوطين خلال اللقاء، فقط لم نبدأ بالطريقة الصحيحة، والخصم استغل هذا، لكننا أدركنا الوضع في الشوط الثاني، نزلنا الشوط الثاني بإصرار كبير على الفوز، وهو ما تحقق، وهو ما يعطينا دفعة معنوية كبيرة".

واختتم بانتقاد طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الصيني فو مينج: "مباراة حساسة، استغرب كيف للاتحاد الآسيوي أن يتركها دون تقنية فيديو؟!، النصر له على الأقل ضربتي جزاء، كانت ستضيع المباراة منا بسبب أخطاء التحكيم".