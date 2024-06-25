ما علاقة رونالدو؟ .. الكشف عن أسباب رحيل تاليسكا وشرط استمراره مع النصر

النجم البرازيلي على أعتاب الرحيل، ولكن!

كشف الإعلامي النصراوي، عبد العزيز المريسل، عن الأسباب الحقيقية خلف اتخاذ إدارة النصر لقرار التخلي عن أندرسون تاليسكا واستبداله بلاعب أجنبي آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

العديد من المصادر تحدثت عن ترحيب النصر بالعروض القادمة لضم تاليسكا، إذ أصبح خارج حسابات الفريق للموسم الجديد رغم مستواه وأرقامه الممتازة قبل تعرضه للإصابة في الموسم المنقضي.

المريسل أوضح عبر منصة إكس أن رحيل تاليسكا يعود لأسباب فنية بحتة تتعلق بصعوبة وجوده مع كريستيانو رونالدو في الملعب معًا، بجانب استحالة قبوله التواجد على دكة البدلاء، وهو ما يعني ضمنيًا أن المدرب لويس كاسترو من يقف خلف القرار.

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الصحفي الشهير أكد أن بقاء تاليسكا في النصر مرهون بشرط واحد وهو عدم وصول عروض جيدة له، مشيرًا إلى أن هذا ليس الوضع القائم، حيث يمتلك اللاعب عروضًا مهمة.

وأتم المريسل تغريدته بالقول "تاليسكا لاعب عظيم جدًا جدًا ولكنه، باختصار، لا يجتمع مع رونالدو في فريق واحد".