ما سر تغير موقف ريال مدريد من التعاقد مع بول بوجبا؟

ما زال الغموض يسير على مستقبل الفرنسي بول بوجبا، منذ تصريحاته النارية، التي اعترف خلالها برغبته في البحث عن "تحد جديد".

وتُجمع جُل وسائل الإعلام في بريطانيا وإسبانيا أن بطل العالم، يرغب في تحقيق إحدى رغباته في الحياة، بالعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان بشعار "هلا مدريد".

لكن من حين لآخر، تطالعنا الصحف الإيطالية بأنباء مُحدثة عن تربص كبيرهم "يوفنتوس"، تمهيدًا لقطع الطريق على رئيس النادي الميرنجي فلورنتينو بيريز، في القطعة الأساسية المطلوبة في مشروع زيدان الجديد في "البيرنابيو".

لكن الجديد هذه المرة، نقلت صحيفة "ميرور" عن "آس"، أنباء صادمة لمشجعي اللوس بلانكوس، تُفيد بانسحاب رجل الأعمال الإسباني من الصراع على صاحب الـ26 عامًا، لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال قلق بيريز من إنفاق 150 مليون يورو، في لاعب وسط، وذلك بعد إنفاق أكثر من 350 مليون لتدعيم الصفوف للموسم الجديد.

مجرد رؤيته على الخط ستجعلك تبتسم تلقائيًا 😍#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/dWjN7PWzFW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وكان الريال قد ضمن توقيع الثنائي ميليتاو ورودريجو في أواخر فصل الشتاء، ومع بداية الميركاتو الصيفي، ضرب ضربته بضم الثلاثي فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش وإدين هازارد.

وكشف التقرير، أن قلق وتردد بيريز لإتمام صفقة بوجبا، جعل اللاعب يصرف النظر بالتبعية عن فكرة ارتداء قميص عملاق الليجا وأوروبا، ليصب تركيزه الآن على فكرة العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، وهذه المرة، لرغبته في اللعب جنبًا إلى جنب مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.