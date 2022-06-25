ما حقيقة رحيل عمر مرموش إلى الدوري السعودي؟

هل ينتقل مرموش إلى الدوري السعودي الموسم القادم؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول وجود رغبة من جانب نادي الوحدة، للتعاقد مع عمر مرموش، جناح فولفسبورج الألماني ومنتخب مصر، في الصيف المقبل.

ما هي تفاصيل خبر رغبة الوحدة في ضم مرموش؟

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن مسؤولي نادي الوحدة دخلوا في مفاوضات مع نادي فولفسبورج الألماني، من أجل ضم لاعبه المصري عمر مرموش.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الوحدة يرغبون في ضم مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

ويعد مرموش واحدًا من العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بصفوف المنتخب المصري، ولعب الموسم الماضي رفقة شتوتجارت معارًا من فولفسبورج.

هل هناك إمكانية لانتقال مرموش للدوري السعودي؟

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عبر البرنامج الذي يقدمه عبر قناة المحور "ريمونتادا"، عن حقيقة ما تردد حول انتقال مرموش إلى الوحدة السعودي.

وقال بركات: "تواصلنا مع مصدر مقرب من مرموش، وأكد لنا على أن كل ما يتردد حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي غير صحيح".

وأشار بركات إلى أن مرموش يمتلك عروضًا أوروبية خلال الوقت الحالي، ومسألة انتقاله للدوري السعودي غير منطقية.

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته قائلًا: "لا صحة لوجود مفاوضات من نادي الوحدة من أجل ضم عمر مرموش".

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