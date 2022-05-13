ما حقيقة تأجيل الدوري السعودي بعد وفاة خليفة بن زايد؟

استيقظ العالم العربي صباح اليوم الجمعة على فاجعة، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشتهر فقيد الأمة العربية بتشجيعه للرياضة، واهتمامه بها وشهدت الكرة الإماراتية في عهده تطورًا ملحوظًا بالإضافة لاستقبال الدولة العديد من الأحداث الرياضية الهامة.

تأثير وفاة الشيخ خليفة بن زايد، لم يقتصر على دولة الإمارات وحدها، فالحزن والحداد يعم العالم العربي أجمع، وبطبيعة الحال ستتأثر الكرة السعودية بهذا الخبر المحزن.

وكان من المنتظر استمرار مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة، ولكن الآن بعد هذا الخبر هل ستتأجل المباريات بسبب حالة الحداد على الفقيد، هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

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هل يتم تأجيل مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي؟

انطلقت مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، يوم أمس الخميس، بمباراتي التعاون والباطن والشباب والفيصلي، وكان من المنتظر استئناف المباريات خلاص أيام الجمعة والسبت والأحد.

وكان عشاق الكرة السعودية، على موعد مع كلاسيكو قوي سيجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب الجوهرة المشعة في ختام الجولة مساء الأحد القادم.

وأصدرت وزارة الرياضية السعودية، قرارًا عصر اليوم الجمعة، بتعليق جميع المنافسات الرياضية، حتى يوم الإثنين 16 مايو، حدادًا على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.

بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله" — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 13, 2022

ما موعد الجولة 27 من الدوري السعودي الجديد؟

لم يتم حتى الآن بشكل رسمي تحديد الموعد الجديد لاستئناف مباريات الجولة الـ 27 من المسابقة، ولكن بعض التقارير الصحفية أن المباريات ستقام بعد نهاية حالة الحداد مباشرة يوم الثلاثاء 17 مايو الحالي.

ما هو تأثير وفاة خليفة بن زايد آل نهيان على كرة القدم؟

كما ذكرنا سابقًا اشتهرت خليفة بن زايد آل نهيان بحبه وتشجيعه للرياضة، وشهدت الإمارات في عهده الكثير من الأحداث الرياضية الهامة، مثل تنظيم كأس العالم للأندية 5 مرات، كما كانت الإمارات أول دولة عربية تستضيف البطولة في عام 2009.

ولم يقتصر نشاط واهتمام الإمارات في عهد الفقيد على كرة القدم فقط، بل نظمت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الأخرى الهامة مثل فورمولا 1، واستضافت أبو ظبي بعض من مباريات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين "NBA" وغيرهم من الأحداث المثيرة.

#تعزية |

يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد، بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً في وفاة سمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_ال_نهيان



سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. pic.twitter.com/3lRhgpoh3a — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) May 13, 2022

وبطبيعة الحال ستتأثر كرة القدم بسبب رحيل خليفة بن زايد آل نهيان، فتم تعليق المسابقات الرياضية في الإمارات حدادًا على وفاة الراحل، وكما ذكرنا تم تأجيل مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.