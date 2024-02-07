ما تلك الوقاحة، وتاجر الأزمات .. المنتدى السعودي للإعلام يُثير الغضب والسخرية بسبب وليد الفراج

هجوم لاذع على مسؤولي المنتدى بسبب الإعلامي السعودي

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أعلن المنتدى السعودي للإعلام اختيار وليد الفراج لتقديم ورشة عمل بخصوص الإعلام الرياضي ودوره في إثارة الجماهير يومي 20-21 فبراير الجاري، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية ضد مسؤوليه.

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اختيار الإعلامي السعودي المخضرم لم يحظ برضا العديد من الجماهير السعودية خاصة النصراوية التي لا تتمتع بعلاقة ودية معه وتتهمه بالترصد لناديهم وتعمد السخرية منه ومجاملة المنافسين خاصة الهلال والاتحاد.

الجمهور وبعض الإعلاميين انتقدوا بشدة اختيار الفراج للحديث عن دور الإعلام الرياضي في إثارة الجماهير، وقد وصف الصحفي محمد البكيري الأمر بالكوميديا السوداء خلال تغريدة له على منصة إكس.

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أحد المغردين وصف ما يحدث بأنه زمن يُصدق به الكاذب والعكس صحيح، فيما آخر قال "ما تلك الوقاحة، ألم تجدوا إلا طبل التعصب للحديث عن الإعلام دوره في الإثارة"، وثالث وصف الفراج بتاجر الأزمات مشيرًا إلى أن اختياره سيكون منطقيًا في حالة واحدة وهي إظهار دوره السلبي للجماهير.

مغرد آخر أبدى دهشته من أن من يُعالج المشكلة هو سببها، فيما وصف آخر المسؤولين عن اختيار الفراج بأنهم يعيشون في كوكب آخر.

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