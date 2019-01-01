كأس آسيا 2019 | ما بين ذكرنا بالماضي ولا تنغروا وإجماع وحيد - ردود أفعال فوز السعودية أمام كوريا الشمالية

الظهور الأول للأخضر في البطولة الآسيوية يسبب جدلًا واسعًا بين جماهيره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقاسم الجمهور السعودي حول آرائه بشأن الظهور الأول للأخضر بكأس آسيا الإمارات 2019، فمنهم من وصفه ببطل النسخة الحالية، ومنهم من رأى أن هناك بعض السلبيات.

الأخضر أنهك شباك كوريا الشمالية برباعية نظيفة، في الجولة الأولى بدور المجموعات، سجلها هتان باهبري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد. (طالع تقرير المباراة)

ونستعرض في السطور التالية ردود أفعال الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

البداية مع الآراء السلبية والتي طالبت البعض الآخر بعدم الانخداع بأداء السعودية لضعف خصمها اليوم..

بالله هذا منتخب ؟#السعوديه_كوريا_الشماليه — عبدالله الشمري (@abdal88khaled) ٨ يناير ٢٠١٩

كوريا ليست مقياس لا تقتلوا الطموح وتعطوا اللاعبين اكبر من حجمهم مباراة سهلة لم تكشف عيوب المنتخب بعد #السعوديه_كوريا_الشماليه — سعد الخثعمي (@saad_1404) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعوديه_كوريا_الشماليه

نحن نبحث عن منتخب موهوب مثل هذا المنتخب لا يملك مفاتيح الفوز

بعيدا عن مباراة اليوم المنتخب الكوري ضعيف جدا

بصراحه امتلاك الكرة بدون هدف كانت مشكلة لدينا

مع المدرب هذا ولكن وجهة نظره في الأخير نحن من ندفع الفاتورة اتمنا الفوز ع قطر الاختبار الحقيقي — ابو جواد ⁦🇸🇦 ⁦ M (@MohamedJoda7) ٨ يناير ٢٠١٩

فهد المولد لاموهبه لا انهاء لاصانع لعب لا تسديد . لاعب طقها والحقها يلعب بالمنتخب اساسي عشان هدفه ضد اليابان ولا فيه الي افضل منه بكثييير . #السعوديه_كوريا_الشماليه — wâęł-58- (@waell_20) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعوديه_كوريا_الشماليه

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الف مبروك فوز المنتخب

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استغرب اعطاء اشارة القيادة سالم وفيه العويس والمولد

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اتعجب من ضم خمسة لاعبين من نادي النصر ( يعتبر عدد كبير ) وجميعهم احتياط ..!! ، هذي ماحصلت في العالم كله ، 🤔🤔🤔

. — تركي آل مسيعد (@turki3nzi) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعودية_كوريا_الشمالية

الشهراني

فتيل

عطيف

هتان

المولد

سالم



أسماء شاركت في كأس العالم للناشئين بكولومبيا وطالبنا بتصعيدهم في المنتخب الأول من وقتها بدلاً من العواجيز



أضعف الخطوط هو الهجوم



لايوجد مهاجم هداف للأسف — عبدالله آل عائض (@Khathami_77) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعوديه_كوريا_الشماليه كوريا الشمالية فريق ضعيف للغاية وانا فقط شفت من الدقيقة ٨٣ فريق منتهي نهائي وليس مقياس ابدا .. — Nasser (@Nas6mm) ٨ يناير ٢٠١٩

هذا الاخضر لا لعب جهزو كاس الذهب 💚👏🏻ذكرنا بالماضي عقبى للكاس🇸🇦 #السعوديه_كوريا_الشماليه — الزعيم (@GeHG3UMfqoaRoIu) ٨ يناير ٢٠١٩

منتخب جميل بروح الشباب ❤️🇸🇦 ...



وان شاء الله القادم نفس كذا وأفضل 🇸🇦



#السعوديه_كوريا_الشماليه — سطام بن فهد (@sattam_almuqbil) ٨ يناير ٢٠١٩

المنتخب أثبت اذا كان بعيداً عن الضغوط ومحد حوله يبدع 👍🏻#السعوديه_كوريا_الشماليه — Nawaf (@iii_Nxx) ٨ يناير ٢٠١٩

بصراحة..منذ مدة ليست بالقصيرة..لم أرى الأخضر السعودي بهذا التمكن والجمالية في الأداء..نضج تكتيكي يعم أفراد الفريق..هدوء وتطور ملحوظ..إيقاع سريع وأسلوب راقي..تشعر بأن اللاعبين عارفين أجزاء الملعب وكيف يلعب فيه..جمل مركبة في مساحات ضيقة مع انسجام وتناغم#السعوديه_كوريا_الشماليه — خالد جاسم النصف (@AlnesfK) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعوديه_كوريا_الشماليه حبيت الاسماء الصغيرة والمنتخب الشاب نوعًا ما .. سالم الدوسري كابتن من كثر ما هم شباب .. حبيت الروح الجديدة فيهم ❤️

الخلل الوحيد هو فهد . — الفاء..٨:٢٨ (@AL__Faa) ٨ يناير ٢٠١٩

#السعوديه_كوريا_الشماليه



مستوى مطمئن رغم ضعف مستوى كوريا الشماليه مبروك الانتصار المنتخب الليله كلهم نجوم جماعيه ومهاره وحلول فرديه اتمنى الصيعري يدخل الآن الدقيقه ٧٤ — حسن آل عمار (@shsh21237) ٨ يناير ٢٠١٩

المنتخب السعودي يمتلك لياقه عاليه اتوقع له التأهل اذا لعب بنفس الروح والمستوى ومبارك للاشقاء السعوديين الفوز مقدما #السعوديه_كوريا_الشماليه — Bader Al Rashdi (@Ba9_9der) ٨ يناير ٢٠١٩

العويس اسطوره في الحراسة اليوم #السعوديه_كوريا_الشماليه — sultan-alsuwilem (@shgran001) ٨ يناير ٢٠١٩

يسلم البطن اللي حملك يا عويس #السعوديه_كوريا_الشماليه — محمد بن الأهلي (@nabkawe) ٨ يناير ٢٠١٩