تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات، ليكتمل نصاب دور الـ 16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

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جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

ما موعد دور الـ 16 من يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية.

البداية النهاية السبت 29 يونيو 2024 الثلاثاء 2 يوليو 2024

جدول مباريات دور الـ 16 من يورو 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب سويسرا - إيطاليا السبت 29 يونيو 2024

19:00 السعودية ومصر - الملعب الأولمبي ببرلين ألمانيا - (سيتم تحديد الخصم بعد تحديد ثوالث المجموعات) السبت 29 يونيو 2024

22:00 السعودية ومصر - سيجنال إيدونا بارك - الأحد 30 يونيو 2024

19:00 السعودية ومصر - فيلتنيس أرينا إسبانيا - (سيتم تحديد الخصم بعد تحديد ثوالث المجموعات) الأحد 30 يونيو 2024

22:00 السعودية ومصر - راين إنيرجي شتاديون - الإثنين 1 يوليو 2024

19:00 السعودية ومصر - ميكور شبيل أرينا - الإثنين 1 يوليو 2024

22:00 السعودية ومصر - دوتش بانك بارك - الثلاثاء 2 يوليو 2024

19:00 السعودية ومصر - أليانز أرينا - الثلاثاء 2 يوليو 2024

22:00 السعودية ومصر - ريد بول لايبزيج أرينا

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 من يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

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ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 16: