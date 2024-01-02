ما المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول بسبب كأس إفريقيا 2023؟

تعرف على المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول بسبب كأس إفريقيا 2023 وكم عددها؟

أزمة كبيرة تنتظر ليفربول، خلال الفترة المقبلة، إثر غياب نجم الفريق محمد صلاح بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويشارك صلاح مع المنتخب المصري، في بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير من العام ذاته.

وسيتعين على يورجن كلوب المدير الفني للريدز، التعامل مع غياب نجمه الأبرز وهدافه الذي قاد فريقه لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 إلى الآن.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2023.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

كم عدد المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول بسبب أمم إفريقيا 2023؟

على حسب مشوار صلاح ومنتخب مصر في أمم إفريقيا 2023، سيتم تحديد المدة التي يغيب عنها الملك المصري عن الريدز، ولكن المنتخب المصري قد يصل كما المعتاد إلى الأدوار المتقدمة وبالتالي سيلحق الضرر بليفربول إلى الحد الأقصى.

مدة غياب صلاح المؤكدة عن ليفربول ستعني غيابه عن 3 مباريات، وحال وصول مصر إلى ثمن النهائي سيعني هذا غيابه عن مباراتين أخريين، ونصف النهائي سيعني غيابه عن مباراتين أخريين، بينما إذا وصلت مصر إلى المربع الذهبي فسيعني هذا غيابه عن ليفربول مدة 8 مباريات.

في الجدول التالي نستعرض لكم المباريات التي يغيب عنها صلاح مع ليفربول بسبب أمم إفريقيا 2023 بشكل مؤكد، والمباريات الأخرى التي يحتمل أن يغيبها أو أن يعود إلى صفوف الريدز قبلها حال مغادرة مصر للبطولة.