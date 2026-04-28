



الجهات المذيعة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على مستوى العالم

🌍 البلد / المنطقة 📺 القناة 🇦🇫 أفغانستان ATN 🇦🇱 ألبانيا TV Klan 🇩🇿 الجزائر ENTV 🇦🇩 أندورا RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 الأرجنتين Telefe | TV Pública 🇦🇺 أستراليا SBS 🇦🇹 النمسا ORF | ServusTV 🇦🇿 أذربيجان İTV 🇧🇪 بلجيكا VRT | RTBF 🇧🇴 بوليفيا Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 البوسنة والهرسك Arena Sport 🇧🇷 البرازيل Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 بلغاريا BNT 🇰🇭 كمبوديا هانغ ميس 🇨🇦 كندا بيل ميديا 🇨🇱 تشيلي تشيليفيسيون 🇨🇳 الصين CMG 🇨🇴 كولومبيا كاراكول تيليفيسيون | قناة RCN | وين سبورتس 🇨🇷 كوستاريكا Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 كرواتيا HRT 🇨🇾 قبرص Sigma TV 🇨🇿 التشيك ČT | TV Nova 🇩🇰 الدنمارك DR | TV2 🇪🇨 الإكوادور Teleamazonas 🇸🇻 السلفادور TCS | Tigo Sports 🇪🇪 إستونيا TV3 🇫🇯 فيجي FBC 🇫🇮 فنلندا Yle | MTV3 🇫🇷 فرنسا M6 | beIN Sports 🇩🇪 ألمانيا ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 اليونان ERT 🇬🇹 غواتيمالا Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 هندوراس Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 هونغ كونغ PCCW 🇭🇺 المجر MTVA 🇮🇸 أيسلندا RÚV 🇮🇩 إندونيسيا TVRI | RRI 🇮🇷 إيران IRIB TV3 🇮🇪 أيرلندا RTÉ 🇮🇱 إسرائيل KAN | تشارلتون 🇮🇹 إيطاليا RAI | DAZN 🇯🇵 اليابان NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 كازاخستان QAZTRK 🇽🇰 كوسوفو RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 قيرغيزستان KTRK 🇱🇻 لاتفيا TV3 لاتفيا 🇱🇮 ليختنشتاين SRG SSR 🇱🇹 ليتوانيا TV3 ليتوانيا 🇱🇺 لوكسمبورغ VRT | RTBF 🇲🇴 ماكاو TDM 🇲🇻 جزر المالديف Medianet 🇲🇹 مالطا PBS 🇲🇺 موريشيوس MBC 🇲🇽 المكسيك تيليفيسا يونيفيسيون | تي في أزتيكا 🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا beIN Sports 🇲🇳 منغوليا EduTV | التلفزيون الوطني | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 الجبل الأسود Arena Sport | RTCG 🇳🇵 نيبال Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 هولندا NOS 🇳🇿 نيوزيلندا TVNZ 🇳🇮 نيكاراغوا Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 مقدونيا الشمالية Arena Sport 🇳🇴 النرويج NRK | TV2 🇵🇦 بنما ميدكوم | تي في إن ميديا | تيغو سبورتس 🇵🇾 باراغواي Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 بيرو أمريكا تيليفيسيون 🇵🇭 الفلبين مجموعة أليف 🇵🇱 بولندا TVP 🇵🇹 البرتغال Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 رومانيا Antena 🇷🇺 روسيا Match TV 🇸🇲 سان مارينو RAI | DAZN 🇷🇸 صربيا RTS | Arena Sport 🇸🇬 سنغافورة Mediacorp 🇸🇰 سلوفاكيا STVR | TV JOJ 🇸🇮 سلوفينيا أرينا سبورت 🇿🇦 جنوب أفريقيا SABC | SportyTV 🌏 أمريكا الجنوبية DSports | Disney+ 🇰🇷 كوريا الجنوبية JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 إسبانيا RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 أفريقيا جنوب الصحراء New World TV | SuperSport 🇸🇪 السويد SVT | TV4 🇨🇭 سويسرا SRG SSR 🇹🇼 تايوان ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 طاجيكستان Varzish TV | TV Football 🇹🇱 تيمور الشرقية ETO 🇹🇷 تركيا TRT 🇹🇲 أتركمانستان الرياضة في تركمانستان 🇺🇦 أوكرانيا MEGOGO 🇬🇧 المملكة المتحدة BBC | ITV 🇺🇸 الولايات المتحدة فوكس سبورتس (الإنجليزية) | تيلموندو (الإسبانية) 🇺🇾 أوروغواي قناة 5 | أنتيل تي في 🇺🇿 أوزبكستان زور تي في 🇻🇪 فنزويلا Televen 🇻🇳 فيتنام VTV





ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في إنجلترا؟

يمكن للمشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من مسيرة "الأسود الثلاثة" نحو المجد مشاهدة البث المباشر على قناة BBC أو ITV.

