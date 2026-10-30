ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ونابولي في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22.45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 1 نوفمبر 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج يوفنتوس ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي في المباريات الأخيرة

ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027