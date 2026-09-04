ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
كل من البيانكونيري والروسونيري بدآ الموسم بشكل مثالي بحصد ست نقاط من مباراتين، ميلان يحتل المركز الثالث ويوفنتوس في المركز الرابع.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد أليانز.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة روما ضد أتالانتا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- جيان بييرو غاسبيريني
- موريتزيو ساري
نتائج يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|2
|2
|0
|0
|8
|0
|+8
|6
ف
ف
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
ف
ف
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
ف
ف
|4
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
ف
ف
|5
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
ف
ف
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
ف
ف
|7
|2
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|0
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|3
|+1
|4
ف
ت
|8
|2
|1
|1
|0
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|2
|+1
|4
ف
ت
|9
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
ف
خ
|10
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
خ
ف
|11
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
ف
خ
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
خ
ف
|13
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
خ
ف
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|2
|0
|0
|2
|2
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|-2
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خ
خ
|15
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|0
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|-2
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خ
خ
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|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
خ
خ
|17
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|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
خ
خ
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|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
خ
خ
|19
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
خ
خ
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
خ
خ