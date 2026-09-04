ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كل من البيانكونيري والروسونيري بدآ الموسم بشكل مثالي بحصد ست نقاط من مباراتين، ميلان يحتل المركز الثالث ويوفنتوس في المركز الرابع.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد أليانز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان في المباريات الأخيرة





ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027







