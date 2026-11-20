يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وفينيسا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وفينيسا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف عصرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 22 نوفمبر 2026 - 06:30 أليانز ستاديوم

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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وفينيسا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج يوفنتوس وفينيسا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات يوفنتوس وفينيسا في المباريات الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027