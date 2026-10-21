ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين يوفنتوس ورين في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع (20:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 12:45 أليانز ستاديوم





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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، معلقا على مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي





كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027









نتائج يوفنتوس ورين في المباريات الأخيرة









ترتيب يوفنتوس ورين في الدوري الأوروبي 2026-2027



