ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027.

يوفنتوس يحتل المركز الثامن في الجدول برصيد 7 نقاط وأتالانتا يحتل الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 12:00 أليانز ستاديوم





ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.













كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027

















نتائج يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة









ترتيب يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027











