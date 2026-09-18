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الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoأتالانتا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد أتالانتا
يوفنتوس
أتالانتا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027.

يوفنتوس يحتل المركز الثامن في الجدول برصيد 7 نقاط وأتالانتا يحتل الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
أليانز ستاديوم


ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.




كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد أتالانتا

4-2-3-1
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
التشكيل
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-3-3
جولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجليسون بريمرجليسون بريمرجون لوكوميجون لوكوميبيير كالولوبيير كالولوزكي شيليكزكي شيليكدوجلاس لويزدوجلاس لويزنيكولاس جونزاليسنيكولاس جونزاليسكريم ألايبجوفيتشكريم ألايبجوفيتشفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساوتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزراندال كولو موانيراندال كولو موانيماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيراوول بيلانوفاراوول بيلانوفاسعيد كولازيناتشسعيد كولازيناتشجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيأوديلون كوسونوأوديلون كوسونولازار ساماردزيتشلازار ساماردزيتشفرانك كيسييهفرانك كيسييهإيدرسونإيدرسونجيانلوكا سكاماكاجيانلوكا سكاماكاجوناثان روجوناثان روتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلايير
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-2-3-1
يوفنتوس

التشكيلة الأساسية

أتالانتا

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي
  • موريتزيو ساري




نتائج يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة


يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

فروسينوني
ف0-1
بارما
ف2-0
ميلان
ت1-1
ساسوولو
خ3-2
NEC
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أتالانتا

أتالانتا - المستوى

ساسوولو
ف2-1
HAT
ف0-1
بولونيا
ف1-0
روما
خ2-1
كالياري
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتالانتا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

يوفنتوستعادلأتالانتا
2
1
2
الدوري الإيطالي
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أتالانتا
أتالانتا
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
كأس إيطاليا
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
3
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يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
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أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
وديات الأندية
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
4
انتهت
4الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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