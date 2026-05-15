ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وفيورنتينا ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد البيانكونيري للنقطة 68، بعد الفوز على ليتشي بهدف دون رد في الجولة السابقة من السيري آ، ليرتفع السيدة العجوز للمركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف، وبفارق نقطة واحدة عن ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء ليستمر في الحفاظ على مركزه، من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بينما يمتلك فيورنتينا 38 نقطة، يحتل بها المركز الـ15، وبفارق 7 نقاط كامله عن كريمونيسي الذي يحتل أولى مراكز الهبوط، وهذا يعني أن الفريق في منطقة أمنة تماماً، ولكن بالتأكيد يسعى لتقديم عرض قوي أمام البيانكونيري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس فيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

16
ميشيل دي جريجوريو
3
جليسون بريمر
27
أندريا كامبياسو
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
7
فرانشيسكو كونسيساو
8
تيون كوبمينرس
5
مانويل لوكاتيلي
22
ويستون ماكيني
10
كينان يلدز
9
دوشان فلاهوفيتش
43
دافيد دي خيا
5
مارين بونجراتشيتش
2
دودو
21
روبن جوسينس
6
لوكا رانييري
27
شير ندور
8
رولاندو ماندراغورا
44
نيكولو فاجيولي
65
فابيو باريسي
19
مانور سولومون
61
R. Braschi

  • لوتشيانو سباليتي

  • باولو فانولي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج يوفنتوس وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

فيورنتينا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وفيورنتينا الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

فيورنتينا

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2025-2026

