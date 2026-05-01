ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وفيرونا ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد البيانكونيري عند النقطة 64، بعد التعادل مع ميلان في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه يحافظ على المركز الرابع بفارق ثلاثة نقاط عن كومو صاحب الـ61 نقطة، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء ليستمر تواجده في المربع الذهبي، من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بينما يمتلك فيرونا 19 نقطة، يحتل بها المركز قبل الأخير في البطولة، ورسمياً سوف يهبط من السيري آ الموسم القادم، لذا فقد تكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين لإثبات نفسهم أمام فريق كبير بحجم السيدة العجوز..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 3 أبريل 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة: stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس وفيرونا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات يوفنتوس وفيرونا الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026