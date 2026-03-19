أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وساسوولو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 53 نقطة بعد انتصاره على أودينيزي في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يأتي ذلك بعد سلسلة من أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز، ليصبح في المركز الخامس، وبالتأكيد يسعى الفريق لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك ساسوولو 38 نقطة، يحتل بها المركز الـ10، ويعد في منطقة أمنة تماماً، ولكنه يسعى لتقديم لقاء قوي أمام البيانكونيري بالاضافة إلى سعيه لتحسين ترتيبه في البطولة.

ما موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 مارس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد ساسولو

يوفنتوسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestساسوولو
1
ماتيا بيرين
32
خوان كابال
15
بيير كالولو
3
جليسون بريمر
5
مانويل لوكاتيلي
13
جيريمي بوجا
8
تيون كوبمينرس
7
فرانشيسكو كونسيساو
27
أندريا كامبياسو
22
ويستون ماكيني
10
كينان يلدز
49
أريجانيت موريك
21
جاي إدزيس
80
طارق موهاريموفيتش
23
أوليسيس غارسيا
6
سيباستيان فالوكيويتش
42
كريستيان ثورستفيدت
18
نيمانيا ماتيتش
90
اسماعيل كوني
45
A. Lauriente
99
اندريا بينامونتي
10
دومينيكو بيراردي

4-3-3

ساسوولوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وساسوولو في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وساسوولو الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

ساسوولو

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

11

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026

