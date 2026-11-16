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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoويلز
ملعب كارديف سيتي
team-logoالبرتغال
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مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ويلز ضد البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال
ويلز
البرتغال
ويلز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد كارديف سيتي مواجهة قوية تجمع بين ويلز والبرتغال، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

البرتغال سقطت أمام الدنمارك في الجولة الماضية في أول مباراة بعد اعتزال كريستيانو رونالدو، إلا أنّهم لا يزالوا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على استاد كارديف سيتي.

المباريات التالية
ويلز

ويلز

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

17 نوفمبر 2026

البرتغال

البرتغال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
ملعب كارديف سيتي

ما القنوات الناقلة لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

BeIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 2

عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة ويلز ضد البرتغال

4-4-2
ويلز crest
ويلز
ويلز
التشكيل
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-2-3-1
كارل دارلوكارل دارلوJ. RodonJ. Rodonكونور روبرتسكونور روبرتسJ. DasilvaJ. Dasilvaبن دافيزبن دافيزجوش شيهانجوش شيهانD. JamesD. Jamesteam-logoL. Cullenبيرنان جونسونبيرنان جونسونL. KoumasL. Koumasهاري ويلسونهاري ويلسونديوجو كوستاديوجو كوستاديوجو دالوتديوجو دالوتteam-logoأنطونيو سيلفاريناتو فيجاريناتو فيجاألبرتو كوستاألبرتو كوستافيتينيافيتينيابرونو فيرنانديشبرونو فيرنانديشبيدرو نيتوبيدرو نيتوفرانشيسكو ترينكاوفرانشيسكو ترينكاوجواو نيفيسجواو نيفيسجونسالو راموسجونسالو راموس
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-4-2
ويلز

التشكيلة الأساسية

البرتغال

المدرب

  • كريغ بيلامي
  • جورج جيسوس

نتائج ويلز والبرتغال في المباريات الأخيرة

ويلز

ويلز - المستوى

البرتغال
خ1-0
الدنمارك
خ2-0
النرويج
ف2-1
الدنمارك
خ0-1
النرويج
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
البرتغال

البرتغال - المستوى

ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الدنمارك
ف2-4
النرويج
ف2-1
الدنمارك
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات ويلز والبرتغال في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ويلزتعادلالبرتغال
0
0
3
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
ويلز badge
ويلز
ويلز
0
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
2
ويلز badge
ويلز
ويلز
0
انتهت
المباريات الودية
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
ويلز badge
ويلز
ويلز
0
انتهت
0الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/3

ترتيب ويلز والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
5401108+212
خ
ف
ف
ف
ف
2
الدنماركالدنماركالدنمارك
5302118+39
ف
ف
خ
ف
خ
3
النرويجالنرويجالنرويج
52039906
ف
خ
خ
خ
ف
4
ويلزويلزويلز
510438-53
خ
خ
ف
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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