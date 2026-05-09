ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "لندن الأولمبي" مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع آرسنال مع مضيفه وست لحساب الجولة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.
آرسنال يريد الاستمرار في الحفاظ على الصدارة مستغلًا تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون، إذ يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحصد اللقب.
ولن تكون المواجهة سهلة، إذ يسعى وست هام إلى الفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط، وبالتالي المواجهة مصيرية بالنسبة لهم.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟
موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 10 مايو 2026، على ملعب الإمارات.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN SPORTS 1
|حفيظ الدراجي
|TOD TV
كيف تشاهد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".