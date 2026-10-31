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الدوري المغربي الممتاز
team-logoوداد تمارة
Stade Yacoub El Mansour
team-logoالمغرب الفاسي
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وداد تمارة ضد المغرب الفاسي
وداد تمارة
المغرب الفاسي
الدوري المغربي الممتاز
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف وداد تمارة نظيره المغرب الفاسي على ستاد "الملعب الأولمبي بالرباط" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.

المغرب الفاسي حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما وداد تمارة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ستاد "الملعب الأولمبي بالرباط".

المباريات التالية
وداد تمارة

وداد تمارة

الدوري المغربي الممتاز

01 نوفمبر 2026

المغرب الفاسي

المغرب الفاسي

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (17:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 6
Stade Yacoub El Mansour

ما القنوات الناقلة لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة وداد تمارة ضد المغرب الفاسي

المدرب

  • عبد السلام بنجلون

نتائج وداد تمارة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

وداد تمارة

وداد تمارة - المستوى

الوداد
ف1-3
اتحاد تواركة
خ0-1
الجيش الملكي
خ1-0
الكوكب المراكشي
خ0-1
المغرب التطواني
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
المغرب الفاسي

المغرب الفاسي - المستوى

الرجاء
ت0-0
اتحاد طنجة
خ2-1
ASEC
ت1-1
ASEC
ف1-2
نهضة بركان
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات وداد تمارة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

ترتيب وداد تمارة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
531194+510
ف
ف
ت
خ
ف
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
623154+19
ف
ف
ت
ت
ف
4
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
5221129+38
ت
ت
ف
خ
ف
5
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
522154+18
ت
خ
ت
ف
ف
6
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
7
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
8
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
321052+37
ف
ت
ف
9
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
52127707
خ
ف
خ
ت
ف
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
520364+26
ف
خ
خ
خ
ف
11
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
413032+16
ت
ت
ت
ف
12
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
512234-15
ف
ت
ت
خ
خ
13
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
40402204
ت
ت
ت
ت
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
604228-64
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
5014511-61
خ
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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