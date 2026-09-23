ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب هولندا نظيره ألمانيا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الهولنديون يطمحون لبداية قوية مع المدرب تشافي هيرنانديز، وكذلك المانشافت يريدون توجيه رسالة تحذير لكل المنافسين مع المدرب يورجن كلوب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا





ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.





beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة









ترتيب هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 ألمانيا ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اليونان اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هولندا هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صربيا صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



