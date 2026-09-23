ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب هولندا نظيره ألمانيا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
الهولنديون يطمحون لبداية قوية مع المدرب تشافي هيرنانديز، وكذلك المانشافت يريدون توجيه رسالة تحذير لكل المنافسين مع المدرب يورجن كلوب.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "يوهان كرويف أرينا".
وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.
من معلق مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
beIN SPORTS HD 2
حفيظ دراجي
كيف تشاهد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة هولندا ضد ألمانيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- تشافي هرنانديز
- يورجن كلوب
نتائج هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات هولندا وألمانيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثانية
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