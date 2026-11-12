ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة قوية تجمع بين هولندا واليونان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب يوهان كرويف أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، للتعليق على مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.
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أحمد البلوشي
كيف تشاهد مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليونان
التشكيلة الأساسية
المدرب
- تشافي هرنانديز
- I. Jovanovic
نتائج هولندا واليونان في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات هولندا واليونان في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثانية
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|+2
|8
ف
ت
ف
ت
|2
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
ت
ت
ف
ف
|3
|4
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|2
|1
|3
|2
|+1
|5
ت
ف
خ
ت
|4
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
خ
خ
خ
خ