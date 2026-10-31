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الدوري الأمريكي
team-logoنيو إنجلاند ريفولوشن
جيليت
team-logoإنتر ميامي
شاهد المباراة عبر
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
القنوات الناقلة
نيو إنجلاند ريفولوشن ضد إنتر ميامي
نيو إنجلاند ريفولوشن
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها على الإنترنت

يستضيف ملعب جيليت مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي، صباح الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 56 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه وإزاحة منافسه صاحب المركز الثاني عن الوصافة.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

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متى موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، هو صباح الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة (04:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةنيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي
الموعدالإثنين 2 نوفمبر 2026
التوقيت03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
الملعبجيليت
القنوات الناقلةApple TV

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