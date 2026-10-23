ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب سبورتس إلستريتد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي، صباح الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 55 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

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متى موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، هو صباح الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب سبورتس إلستريتد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عشرة والنصف صباحا (00:30) بتوقيت السعودية، الحادية والنصف (01:30) بتوقيت الإمارات.