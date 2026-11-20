يحتضن ملعب جيمس بارك مواجهة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الانتصار في 9 مباريات خلال الموسم الحالي، إذ لم يتعثر سوى بالخسارة أمام برايتون.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب سانت جيمس بارك.

المباريات التالية نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 آرسنال شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء (20:30) مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 12:30 سانت جيمس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج نيوكاسل يونايتد وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نيوكاسل يونايتد وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027