ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة يبحث عن تحقيق انتصار يساعده في التأهل وتسهيل مهمة الإياب، لكن المواجهة لن تكون سهلة خاصة إلا أنّ النادي الكتالوني سبق وفاز على الفريق ذاته في هذا الملعب في مرحلة الدوري بهدفين لهدف..

ويتسلح نيوكاسل بجمهوره بهدف تكرار الفوز بنتيجة كبيرة مثلما فعل في الملحق وأقصى كاراباج بعد الفوز 9-3 في مجموع المباراتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة نيوكاسل وبرشلونة، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 10 مارس 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءُ بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية سانت جيمس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج نيوكاسل وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نيوكاسل وبرشلونة الأخيرة