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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoنيفتشي
team-logoالاتحاد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
نيفتشي ضد الاتحاد
نيفتشي
الاتحاد
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب استقلال مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب استقلال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع (17:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عبدالله الغامدي، معلقا على مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.


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عبدالله الغامدي


كيف تشاهد مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة نيفتشي ضد الاتحاد

المدرب

  • I. Ismoilov


نتائج نيفتشي والاتحاد في المباريات الأخيرة


نيفتشي

نيفتشي - المستوى

LOT
ف0-1
XOR
ت2-2
النصر
خ3-1
KOK
ف2-4
باختاكور
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الشمال
ت1-1
الهلال
خ3-2
شباب الأهلي
خ1-2
الاتفاق
ف1-4
الدرعية
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات نيفتشي والاتحاد في المباريات الأخيرة



ترتيب نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الهلالالهلالالهلال
220041+36
ف
ف
4
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
220031+26
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
6
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
210123-13
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
201123-11
خ
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
16
السدالسدالسد
200205-50
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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