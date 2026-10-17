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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoآرسنال
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست ضد آرسنال
نوتنجهام فوريست
آرسنال
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيتي جراوند مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب سيتي جراوند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
سيتي جراوند


ما القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي معلقا على مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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علي سعيد الكعبي


كيف تشاهد مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد آرسنال

3-4-2-1
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
page.match.formation.title
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
ماتز سيلسماتز سيلسموريلوموريلوJ. CunhaJ. Cunhaعثمان ديومانديعثمان ديومانديدان ندويدان ندويكالوم هودسون أودويكالوم هودسون أودويجيمس ميكاتيجيمس ميكاتيكزافير شلاجركزافير شلاجردانيال مونيوزدانيال مونيوزنيكو ويليامسنيكو ويليامسليام ديلابليام ديلابدافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسابين وايتبين وايتمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردنوني مادويكينوني مادويكيبوكايو ساكابوكايو ساكاديكلان رايسديكلان رايسبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
3-4-2-1
نوتنجهام فوريست

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • أوليفر جلاسنر
  • ميكيل آرتيتا


نتائج نوتنجهام فورست وآرسنال في المباريات الأخيرة


فورست

فورست - المستوى

ليفربول
ت2-2
توتنهام
ت0-0
أستون فيلا
ف1-2
كوفنتري
خ0-1
بالاس
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

سندرلاند
ف0-2
ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
ليدز
ف2-1
ليل
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات نوتنجهام فورست وآرسنال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلآرسنال
0
2
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
انتهت
1الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
14
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
15
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
16
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
17
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
18
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
19
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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