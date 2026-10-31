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الدوري المغربي الممتاز
team-logoنهضة بركان
الملعب البلدي ببركان
team-logoالرجاء البيضاوي
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان ضد الرجاء البيضاوي
نهضة بركان
الرجاء البيضاوي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره الرجاء على ستاد "الملعب البلدي لبركان" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.

الرجاء عملاق الدوري المغربي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ستاد "الملعب البلدي لبركان".

المباريات التالية
نهضة بركان

نهضة بركان

الدوري المغربي الممتاز

01 نوفمبر 2026

الرجاء

الرجاء

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 6
الملعب البلدي ببركان

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة نهضة بركان ضد الرجاء البيضاوي

المدرب

  • بوبيستا

نتائج نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة

نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

اتحاد تواركة
ت0-0
نهضة الزمامرة
ت2-2
ستار سبورت
ف0-2
ستار سبورت
ف1-0
المغرب الفاسي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الرجاء

الرجاء - المستوى

أولمبيك آسفي
ف0-2
نهضة الزمامرة
ف1-0
المغرب الفاسي
ت0-0
الفتح الرباطي
ت1-1
حسنية أكادير
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

نهضة بركانتعادلالرجاء البيضاوي
3
1
1
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
2
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
3
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
531194+510
ف
ف
ت
خ
ف
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
623154+19
ف
ف
ت
ت
ف
4
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
5221129+38
ت
ت
ف
خ
ف
5
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
522154+18
ت
خ
ت
ف
ف
6
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
7
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
8
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
321052+37
ف
ت
ف
9
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
52127707
خ
ف
خ
ت
ف
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
520364+26
ف
خ
خ
خ
ف
11
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
413032+16
ت
ت
ت
ف
12
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
512234-15
ف
ت
ت
خ
خ
13
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
40402204
ت
ت
ت
ت
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
604228-64
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
5014511-61
خ
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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