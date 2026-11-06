هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoلاتسيو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
نابولي ضد لاتسيو
نابولي
لاتسيو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي ولاتسيو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب دييجو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الجولة 11
دييجو أرماندو مارادونا
المباريات التالية
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

لاتسيو

لاتسيو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة نابولي ضد لاتسيو

4-3-3
نابولي crest
نابولي
نابولي
التشكيل
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
أليكس ميريتأليكس ميريتبينوا بادياشيليبينوا بادياشيليرافا مارينرافا مارينسام بوكيماسام بوكيماأمير رحمانيأمير رحمانيأندري زامبو أنغويساأندري زامبو أنغويساسكوت مكتومينايسكوت مكتومينايكيفين دي بروينكيفين دي بروينماتيو بوليتانوماتيو بوليتانولورينزو لوكالورينزو لوكانواه لانجنواه لانجكريستوس مانداسكريستوس مانداسجوسيب سوتالوجوسيب سوتالوO. ProvstgaardO. Provstgaardلوكا بيليغرينيلوكا بيليغرينيرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيدافيد فراتيسيدافيد فراتيسيرضى بلحيانرضى بلحيانكينيت تايلوركينيت تايلورتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونماتيو كانتشيليريماتيو كانتشيليري
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
نابولي

التشكيلة الأساسية

لاتسيو

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري
  • جينارو غاتوسو

نتائج نابولي ولاتسيو في المباريات الأخيرة

نابولي

نابولي - المستوى

بودو/جليمت
ف4-3
روما
ت3-3
مونزا
ف1-4
يوفنتوس
خ2-0
بورتو
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
لاتسيو

لاتسيو - المستوى

مونزا
ف3-1
يوفنتوس
ف0-3
بارما
ف2-1
ساسوولو
ف2-6
كالياري
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات نابولي ولاتسيو في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

نابوليتعادللاتسيو
1
1
3
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
انتهت
كأس إيطاليا
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
3
نابولي badge
نابولي
نابولي
1
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل