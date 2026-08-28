ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وكومو في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز الرابع بعد جولة واحدة، بينما تعادل كومو في مباراته الأولى مع أودينيزي ويحتل المركز الحادي عشر.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وكومو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 12:30 دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي من خلاله.









كيف تشاهد مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج نابولي وكومو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات نابولي وكومو في المباريات الأخيرة





ترتيب نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027







