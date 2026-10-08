ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
نابولي يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فروزينوني المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة نابولي وفروزينوني في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نابولي ضد فروسينوني
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ماسيميليانو أليجري
- ماسيميليانو الفيني
نتائج نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات نابولي وفروزينوني في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب نابولي وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
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ف
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|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
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ف
|6
|5
|3
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|1
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|4
|+5
|10
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ف
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|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
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ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
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ف
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|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
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|9
|0
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خ
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ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
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|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
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|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
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|13
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|1
|3
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|11
|-3
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خ
خ
خ
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|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ