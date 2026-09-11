ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.
نابولي يطمح لتحقيق الفوز وتصحيح مساره وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة نابولي وبولونيا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد ميلان
التشكيلة الأساسية
المدرب
- جينارو غاتوسو
- روبن أموريم
نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
ف
ف
ف
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|+5
|9
ف
ف
ف
|3
|3
|3
|0
|0
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|1
|+3
|9
ف
ف
ف
|4
|3
|2
|1
|0
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|3
|+4
|7
ف
ف
ت
|5
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
ت
ف
ف
|6
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
ت
ف
ف
|7
|3
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|0
|1
|6
|3
|+3
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ف
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خ
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|2
|0
|1
|4
|3
|+1
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خ
ف
ف
|9
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|+1
|6
ف
خ
ف
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
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ت
ف
خ
|11
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
خ
ف
ت
|12
|3
|1
|0
|2
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|5
|0
|3
خ
خ
ف
|13
|3
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|0
|2
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|3
ف
خ
خ
|14
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
خ
خ
ف
|15
|4
|1
|0
|3
|3
|10
|-7
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
ت
خ
خ
|17
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
ت
خ
خ
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|0
|4
|3
|9
|-6
|0
خ
خ
خ
خ
|20
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
خ
خ
خ