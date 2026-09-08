ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نابولي نظيره آرسنال في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين الطامحين في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 15:00 دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 2 ويليام ساليبا

نتائج نابولي وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ نابولي وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027