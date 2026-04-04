الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

نابولي ضد ميلان
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
نابولي
ميلان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وميلان ضمن الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 62 نقطة بعد الفوز على كالياري بهدف دون مقابل في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق خمسة نقاط كاملة عن كومو صاحب المركز الرابع، ويقلص الفارق بينه وبين ميلان صاحب الوصافة إلى نقطة واحدة، بينما يتقلص الفارق بينه وبين الصدارة ليصبح 7 نقاط فقط.

بينما يمتلك الروسونيري 63 نقطة، بعد الانتصار على تورينو في مباراة صعبة في الجولة الماضية من السيري آ، ليصبح الفارق بينه وبين إنتر صاحب الصدارة 6 نقاط، وبالتأكيد يسعى ميلان لعدم فقد نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط للاستمرار في مُطاردة السكوديتو، خاصة وأن الهزيمة تعنى تخليه أيضاً عن الوصافة لصالح الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وميلان في الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 6 أبريل 2026، على استاد دييجو أرماندو ماردونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات نابولي ضد ميلان

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
4
أليساندرو بونجيورنو
17
ماتياس أوليفيرا
5
خوان
3
ميجيل جوتيريز
99
أندري زامبو أنغويسا
68
C
ستانيسلاف لوبوتكا
8
سكوت مكتوميناي
37
ليوناردو سبينازولا
11
كيفين دي بروينه
23
G. Nascimento
16
C
مايك ماينان
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
33
دافيد بارتيساغي
14
لوكا مودريتش
19
يوسف فوفانا
9
نيكلاس فولكروج
18
كريستوفر نكونكو

نابولي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

ميلان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وميلان في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات نابولي وميلان الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

ميلان

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

